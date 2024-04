Stop ricerca dual use. Presidio e sciopero di Ateneo pisano e Cnr: "Via dal bando Maeci"

Il mondo dell’università e quello della ricerca del Cnr hanno scioperato contro i bandi di scambio e cooperazione nel settore della ricerca e delle tecnologie tra il Ministero degli esteri e lo stato di Israele. "La ricerca persegue il fine del bene collettivo – dice Maria Antonietta Pascali ricercatrice del Cnr e delegata di Usb- Cnr dice. – Il doppio uso del sapere per opprimere un popolo non va bene, non si deve mai derogare ai principi dell’etica della ricerca e non è tollerabile oltre, il sostegno irragionevoli di alcuni governi, allo stato di Israele". In piazza dei Cavalieri il presidio e uno striscione steso all’ingresso della Scuola Normale.

"Di fronte alla complicità di fatto dei governi occidentali, che mentre continuano a morire decine di migliaia di civili palestinesi – attaccano da Usb – non vanno oltre il bonario rimbrotto, il boicottaggio della cooperazione scientifica con Israele diventa un dovere, senza nessun timore di essere accusati di antisemitismo visto che la nostra organizzazione l’antifascismo è un valore fondante tanto da essere inserito nello Statuto". Camilla Diurno attivista di Cambiare Rotta è la ragazza che si incatenò alla Prefettura dopo le manganellate al corteo degli studenti-pro Palestina del 23 febbraio scorso, che hanno fatto il giro del mondo. "Siamo qui anche per ribadire che la mobilitazione a fianco della Palestina ha iniziato a preoccupare il governo Meloni e la cosiddetta ‘opposizione’, che si sono divisi i ruoli di ‘poliziotto cattivo’ e ‘manifestanti buoni’. I primi usano i manganelli sulle teste di studenti e manifestanti, i secondi tentano di riportare le mobilitazioni nell’alveo delle compatibilità e di una cinica equidistanza tra oppresso ed oppressore. Insieme votano per l’operazione militare ‘Aspides’ nel Mar Rosso, a protezione di Israele e del suo genocidio a Gaza".

Gli attivisti di Rete dei Comunisti aggiungono: In questa ripresa di mobilitazione una parte rilevante l’hanno svolta organizzazioni giovanili come Cambiare Rotta e l’Organizzazione Studentesca D’Alternativa. Le forme della solidarietà sono diverse, dai comitati per il boicottaggio costituitisi in tante città, al mondo accademico e universitario, con più di venti atenei investiti da mobilitazioni e richieste di sospensione dei rapporti scientifici e culturali con Israele". Proprio oggi il Bando di cooperazione scientifica tra Italia e Israele pubblicato dal Ministero degli Esteri chiuderà la raccolta di progetti di ricerca da parte dei ricercatori dei due Paesi.

Carlo Venturini