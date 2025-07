"Stop rapporti commerciali di Farmacie comunali con le aziende israeliane"

"Farmacie Comunali ha rapporti commerciali con aziende israeliane. Il Comune smetta di sostenere l’economia di uno Stato che sta portando avanti un genocidio". Non usa mezzi termini il consigliere di Diritti in Comune Ciccio Auletta alla conferma che Farmacie Comunali Spa intrattiene rapporti con aziende farmaceutiche israeliane. La notizia, emersa dopo un’interrogazione in consiglio comunale, ha innesca la richiesta di risoluzione immediata degli accordi commerciali in corso. "Di fronte al genocidio del popolo palestinese e alle costanti violazioni di ogni trattato internazionale da parte di Israele - dicono Una Città in Comune e Rifondazione Comunista - anche il Comune di Pisa è tenuto a fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per fermare il governo israeliano. Primo passo è avere chiare le relazioni in essere con Israele e con chi è complice in qualsiasi modo del suo agire. Uno dei mezzi storicamente più efficaci per contrastare regimi criminali è il boicottaggio". In attesa di una risposta completa al quesito, Auletta ha sottolineato come, nella risposta di Farmacie all’interrogazione di Diritti in Comune, "la presenza di fondi d’investimento israeliani nella produzione farmaceutica e biotecnologica sia molto forte, e che il contributo della finanza israeliana sia determinante per il settore farmaceutico in Italia. Una dipendenza - continua - inaccettabile e chiediamo che debba essere risolta con interventi che garantiscano l’accesso ai farmaci da parte dei cittadini, ma attuando azioni sistematiche di boicottaggio". L’interrogazione fa seguito alla mozione di iniziativa popolare presentata da ‘Pisa per la Palestina’ e che ha già raccolto oltre 250 firme fisiche dei residenti. Le richieste, che saranno presentate in consiglio comunale di lunedi (insieme a un presidio in piazza XX Settembre), impegnano sindaco e giunta a rappresentare al Governo la decisione di "sospendere urgentemente le autorizzazioni di vendita di armi a Israele, l’importazione di armamenti, sostenere in sede europea l’adozione di sanzioni nei confronti dI Israele per violazione del diritto internazionale. Si chiede la tutela dell’incolumità dei civili in Cisgiordania, cessando ogni operazione militare e l’occupazione illegale dei territori, l’attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale e rispettare, proteggere e promuovere i diritti dei profughi palestinesi al ritorno nelle loro case".

Mario Ferrari