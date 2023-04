"Stop privatizzazioni selvagge" Le lavoratrici delle mense in piazza con Unione Popolare

Un presidio "contro il sistema degli appalti". "Unione Popolare per Ciccio Auletta sindaco" l’ha organizzato ieri mattina in piazza XX Settembre per denunciare la cessione di rami di azienda nel privato e l’esternalizzazione a ditte private o cooperative sociali, da parte dell’amministrazione pubblica. Uno dei casi che la lista della sinistra radicale, in corsa per le amministrative del 14 e 15 maggio, denuncia è quello "delle lavoratrici delle mense scolastiche comunali, il cui servizio è stato appaltato alla cooperativa sociale Aldia". "Il comune di Pisa ha costruito un bando a risparmio, andando ulteriormente a ledere i nostri diritti – spiega Alessandra Casarosa, una delle addette coinvolte nel cambio di contratto -. Oltre alla scelta di statalizzare due scuole dell’infanzia, le ‘Agazzi’ e le ‘Calandrini’, l’amministrazione ha messo a rischio 6 lavoratrici che da circa 20 anni lavorano in questo settore. Costringendole a scegliere, se licenziarsi o accettare un contratto che prevede a fine anno una riduzione di due mensilità e mezzo". "Il dato di fondo - dice Ciccio Auletta, candidato sindaco con la coalizione ‘Una città in comune’ e Up – è la riduzione del costo del lavoro. Nell’ultima variazione di bilancio, la maggioranza ha bocciato il nostro emendamento in cui venivano trovate le risorse necessarie per garantire che almeno i salari rimanessero allo stesso livello. Se dovessimo vincere le elezioni – propone Auletta - rimetteremo le risorse su quella gara per recuperare già da quest’anno quanto è stato tolto. E ci adopereremo fin da subito per un grande piano di re-internalizzazione per garantire qualità di lavoro e di servizi". Un tema fondamentale sentito da tutta coalizione: "Sono un ex lavoratore, licenziato proprio per aver denunciato le ingiuste condizioni di lavoro – dice Simone Casella, candidato di Unione Popolare -. Vogliamo combattere tutto il sistema degli appalti a Pisa, per questo siamo per l’internalizzazione di tutti i servizi dell’amministrazione pubblica". Enrico Mattia Del Punta