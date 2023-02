"Stop invio delle armi dall’Italia"

"Dalla Toscana ponti di pace non voli di guerra" è lo striscione che ha aperto il corteo al quale hanno partecipato alcune decine di persone provenienti da tutta la Toscana e che dall’aeroporto di Pisa ha sfilato fino all’ingresso dell’aeroporto militare per chiedere "lo stop all’invio di armi in Ucraina e l’immediata soluzione diplomatica del conflitto". La manifestazione si è svolta pacificamente con l’adesione di Usb, Potere al popolo e il Pci, ma anche di alcuni lavoratori dello scalo pisano e del porto di Genova. "Vogliamo ribadire - ha detto Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al popolo - il nostro no alla guerra. Siamo qua ad un anno di distanza, quando i lavoratori dell’aeroporto di Pisa denunciarono l’uso dello scalo civile per l’invio di armi, camuffate da aiuti umanitari. La consapevolezza da parte dei cittadini si fa sempre più forte – continua la portavoce - la maggioranza non vuole inviare le armi e lo dimostra anche il forte astensionismo delle ultime elezioni regionali. Dobbiamo fermare questa escalation che ci sta portando sull’orlo della terza guerra mondiale". Secondo Cinzia Della Porta (USb Toscana), "siamo in piazza con i lavoratori per lanciare la manifestazione nazionale a Genova del 25 febbraio, indetta da alcuni lavoratori del porto che hanno svolto un ruolo fondamentale nel blocco dell’invio delle armi". "Vediamo sempre più un incremento di container pieni di armi – dice José Nivoi, Delegato sindacale Usb porto di Genova – la legge 185 del 1990 dice che è vietato inviare armi dall’Italia in quei paesi che usano come risoluzione finale l’atto della guerra".

Enrico Mattia Del Punta