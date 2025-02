Stop alle stragi del sabato sera. In tre ubriachi alla guida

Settimana di controlli. I carabinieri della provincia di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio nel corso della settimana, focalizzandosi sulla sicurezza stradale, il contrasto all’uso di stupefacenti, il porto abusivo di armi e la prevenzione di altri illeciti. Un’azione a 360° "per garantire la legalità e la tranquillità dei cittadini".

A Pisa, i carabinieri della locale Stazione, nel corso della serata del 31 gennaio, hanno denunciato un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 18 cm. L’arma è stata sequestrata.

A San Giuliano Terme (Pisa), i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso della nottata fra sabato e domenica hanno denunciato un 62enne, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti, dopo essere stato fermato alla guida di un’autovettura e aver mostrato sintomi riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti. La patente è stata ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro.

A San Miniato (Pi), i carabinieri della locale Sezione Radiomobile, nella mattinata del 31 gennaio, hanno denunciato un uomo di 46 anni, per guida sotto l’influenza dell’alcol, con un tasso alcolemico di 1.1 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo posto sotto sequestro amministrativo. Sempre i carabinieri della Sezione Radiomobile di San Miniato, nel corso della mattinata del primo febbraio, hanno denunciato un 39enne, per lo stesso reato, in quanto trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,91 g/l. La patente è stata ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro.

A Volterra (Pisa), i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un giovane di 21 anni per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Gli accertamenti tossicologici hanno rivelato un tasso alcolemico di 1,04 g/l. La patente è stata revocata. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.