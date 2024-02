Stop al presidio 200 trattori partiti per Roma

Anche gli agricoltori pisani a Roma. Il presidio di Navacchio è stato sciolto ieri e circa in 200 tra trattori pisani e quelli di Bettolle, si sono diretti congiunti verso la capitale arrivando circa verso la mezzanotte in un presidio fuori Roma. "Ci raduneremo – ha spiegato Maurizio Senigagliese, di Riscatto Agricolo mentre era in viaggio -, insieme ad altri presidi da tutta Italia. L’obiettivo è portare nella capitale 2000 mila trattori". Il lungo serpentone è stato scortato dalla polizia stradale passando dall’Aurelia. Domenica invece tre mezzi agricoli sono stati portati in piazza Vittorio Emanuele a Pisa (foto), come ultimo gesto locale di protesta prima del lungo viaggio verso Roma. Il nuovo presidio sarà allestito in zona Nomentana. "A Navacchio – spiega Elia Fornai, agricoltore di Santa Luce e uno dei coordinatori della protesta pisana -, domenica sono venuti tanti cittadini nell’ambito dell’iniziativa di open day che abbiamo organizzato per far conoscere i motivi della protesta". La trattativa per la manifestazione a Roma è in corso con le forze dell’ordine per autorizzare un corteo forse già nella giornata di oggi, ma promettono gli agricoltori, non sarà solo un giorno. Si apre, dunque, una settimana di proteste ancora più accese. Tra i motivi della protesta le richieste di maggiori sussidi e difesa del Made in Italy, quindi no alla carne sintetica, no a farine di insetti, no agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi. Accanto a questo, gli agricoltori protestano contro il costo dei carburanti, l’aumento dei mutui, le tasse in seguito alla reintroduzione dell’Irpef agricola. Non ha placato gli animi invece l’annuncio del governo di voler aumentare da cinque ad otto miliardi i fondi del Pnrr per il comparto agricolo.

E.M.D.P.