"Stop al continuo traffico di armi. Ormai siamo rampa di lancio Usa"

"No al traffico di armi dai nostri porti e aeroporti verso le zone di guerra! Via Camp Darby dai nostri territori! No basi militari e collaborazioni Università-Cnr con il sistema militare-Industriale italiano ed europeo". Così gli slogan, in un comunicato stampa firmato da Comitato Promotore 1 Giugno, Potere al Popolo Pisa, Unione Sindacale Pisa e Livorno, Calp Genova, Cambiare Rotta Pisa, Rete dei Comunisti Pisa, Coordinamento per il boicottaggio di Israele-Pisa, Associazione La Rossa-Lari. "Negli ultimi mesi - riferiscono - sono aumentati i traffici nei porti di Genova e Livorno, denunciati dai portuali, in entrata e in uscita da Camp Darby, da cui partono le armi per tutti gli scenari di guerra, dall’Ucraina, al Medio Oriente e alla Palestina, dove sono posizionati due depositi classificati della base Usa in Israele". Tra il porto di Genova, quello di Livorno, e Pisa "sono transitati nell’ultimo mese, nel silenzio complice delle amministrazioni locali governate dalla destra, o dal Pd - più di 400 mezzi militari destinati all’operazione Atlantic Resolve, per rafforzare le divisioni dell’esercito statunitense in Est-Europa e di Israele. Meno di una settimana fa i portuali di Livorno hanno di nuovo denunciato le operazioni di carico sulla banchina del Molo Italia di mezzi dell’esercito Usa, verso il Medio-Oriente sulla nave Ocean Jazz: il nostro territorio è diventato una rampa di lancio Usa/Ue/Nato, grazie alle amministrazioni locali di ogni colore, grazie al Governo Meloni con l’appoggio del centrosinistra".