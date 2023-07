Sting in Jazz, notte magica a Cascina

Il jazz diventa strumento duttile per rivisitare e riascoltare la musica del cantautore inglese Sting. Questa sera alle 21.30, nel variopinto cartellone della rassegna ’Metti una sera a Cascina’, la cantante jazz Michela Lombardi presenterà in un’inedita formazione in trio – con Piero Frassi alle tastiere e Bernardo Guerra alla batteria – il repertorio dedicato a Sting e ai Police. L’evento, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il Comune di Cascina, è ad ingresso libero. Il concerto dal titolo ’Sting in Jazz’ spazierà tra i due album della cantante versiliese: Shape Of My Heart - The Music Of Sting, (2019) e When We Dance – The Music of Sting, Vol. 2 (2021).

Artista versatile, Michela Lombardi ripercorre la musica di Sting in una veste più moderna. Ad accompagnare la voce di Michela ci saranno Piero Frassi, pianista jazz, compositore e arrangiatore di Pisa che da svariati anni accompagna la cantante Karima sui palchi più prestigiosi, e Bernardo Guerra, fiorentino, batterista stabile di stelle del jazz come Stefano Bollani e Camilla Battaglia.

Alessandra Alderigi