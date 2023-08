Stefano Santomauro presenta "Like"

Stasera alle 22 salirà sul Palco di Eliopoli Summer il comico livornese Stefano Santomauro che presenta il suo spettacolo “Like”. Like è uno spettacolo di e con Stefano Santamauro scritto in collaborazione con Francesco Niccolini, regia di Daniela Morozzi con il contributo del Festival di narrazione Montagne racconta, produzione e distribuzione Grande Giove. Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio stravolta. Cosa ha voluto in cambio per tanto benessere? Tutto. Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 400 volte nell’arco della giornata. Si parte fin da giovanissimi, 1112 anni, e stiamo con il cellulare in mano anche 6 ore al giorno. Numeri impressionanti. Si parla di "Sindrome di Capitan Uncino": usare il solo pollice di una mano esclusivamente per lo smartphone quasi avessimo un uncino come il famoso pirata di James Matthew Barrie. La regia è affidata all’attrice Daniela Morozzi che chiude un team davvero notevole.