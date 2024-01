Stazione, zona far west: "Tra spaccate, risse e monopattini lanciati. Situazione precipitata"

di Enrico Mattia Del Punta

Spaccate nella notte, risse e monopattini tirati come fossero giavellotti. La situazione nella zona della stazione a pochi giorni dall’omicidio di Ilyes Amri, il ragazzo accoltellato sotto le logge di piazza Vittorio Emanuele venerdì scorso dopo una violenta rissa, è immutata. "Da almeno 10 anni – commenta l’edicolante della piazza, Giuliano Nardi -, la situazione è andata precipitando". Nardi, nel 2021 fu attaccato e la sua edicola presa a sassate. Dello stesso avviso è anche Thomas Frullini uno dei tre soci di Vero Bistro in viale Gramsci: "Questa è la cartolina di benvenuto della città – commenta il ristoratore -. Giovedì scorso, la vetrata della farmacia è stata spaccata. L’altra sera una rissa con tanto di lanci di monopattini. Abbiamo perso ogni speranza. Le forze dell’ordine girano impotenti, la riqualificazione, molto bella, ma purtroppo non cambierà la situazione".

Nessuna soluzione, ma anche tanta voglia di scappare e lasciarsi tutto alle spalle. "Lo dico contro il mio interesse – continua Frullini -, se qualcuno dovesse farmi un’offerta per il locale, non ci penserei due volte a venderlo. Io, lo dico con rammarico, con i miei figli non ci verrei mai a fare un aperitivo". Giovedì notte nemmeno la farmacia è stata risparmiata. "Ci hanno spaccato il vetro – racconta il titolare, Federico Nicotera Baldacci -. Il problema è a livello nazionale, se uno delinque ci devono essere leggi che diano certezza della pena. La farmacia tuttavia – nonostante la spaccata, aggiunge Baldacci -, rimane uno degli ultimi baluardi nella zona, un presidio che ancora viene parzialmente rispettato in un’area dove il commercio è stato completamente snaturato". Una situazione sempre più ingestibile e a risentirne è anche chi fa la spola da casa a lavoro. "Il giorno dell’omicidio non lavoravo - racconta Victoria Anikevo che lavora al ‘Bistrot Numero 7’ in piazza Vittorio Emanuele -. Sono passata poco dopo il fatto, alle prime luci del mattino e ho visto i carabinieri cercare nei cestini dell’immondizia. Il posto di lavoro è abbastanza tranquillo, ma se posso preferisco fare il giro lungo per tornare a casa e non passare in questa zona: è pericolosa".