Statuine antiche: prima mostra nell’ex anagrafe

La città si veste a festa per le celebrazioni del Capodanno pisano. I pisani oggi entrano così a gamba tesa nel 2024, con nove mesi di anticipo rispetto al calendario gregoriano. Per l’occasione è stata inaugurata la prima mostra nei locali dell’ex anagrafe di Palazzo Gambacorti con l’esposizione di statuine antiche di grande pregio e rare, tutte in ceramica e rappresentanti i figuranti del "Gioco del Ponte" della collezione Pasquinucci, a cura dei Balestrieri di San Marco e aperta al pubblico fino a domani (compreso con apertura 10-19). "E’ un luogo significativo, diventerà il primo museo in città dedicato alle tradizioni, alla storia e all’identità di Pisa – ha dichiarato l’assessore Filippo Bedini – che andrà ad arricchire l’offerta museale del circuito dei lungarni per cittadini e turisti. Questa mattina viene utilizzato per la prima volta per una finalità di questo tipo, mentre gli uffici sono stati trasferiti alla Sesta Porta, facendo seguito a una volontà dell’amministrazione già anticipata nei mesi scorsi".

Domani invece appuntamento alle 21 con il tradizionale concerto del Capodanno pisano ospitato nello storico Cinema Lumiere. Un’iniziativa promossa dall’associazione il Gallo di Borea Aps, con la Parte di Tramontana del Gioco del Ponte con la partnership di Multirent Italia e il patrocinio del Comune di Pisa. Durante la serata si alterneranno sul palco band emergenti pisane (Volpe, Candreva, Dj set Italians-a-gogo). L’associazione Gallo di Borea Aps e la Parte di Tramontana hanno strutturato l’evento in modo che la musica e l’aggregazione giovanile possano fare da supporto alla divulgazione del Gioco del Ponte. Nel corso dell’evento, condotto dall’artista Luca Micheletti, avverrà inoltre il brindisi augurale al nuovo anno e la presentazione dei gruppi armati della Parte con il reclutamento di specialisti e figuranti per l’edizione del prossimo 24 giugno.

Ilaria Vallerini