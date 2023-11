Stasera la camminata arrabbiata di Non Una di Meno

Pisa, 20 novembre 2023 – “Se domani non torno, distruggi tutto”: sono le parole dell’attivista peruviana Cristina Torre Càceres, scritte a caratteri cubitali sul post Instagram di Non Una di Meno. Il movimento femminista e transfemminista ha reagito agli appelli di Elena, sorella di Giulia Cecchettin (“Per te bruceremo tutto”) organizzando alcune “passeggiate arrabbiate” in tutta Italia.

Anche Non Una di Meno Pisa ha lanciato tramite il proprio profilo social l’invito a partecipare al corteo che si terrà questa sera. Il ritrovo è alle 18:00, alle Logge di Banchi. “Fingevamo con noi stesse di sperarci ancora, allontanando quella certezza già scritta sui nostri corpi, ma, nemmeno troppo in fondo, sapevamo già cos'era successo, senza il bisogno di immagini riprese da una telecamera.

Quando una donna scompare in circostanze sospette e nella storia compare un personaggio maschile, pensiamo che "lei" è morta e a ucciderla è stato "lui". È tremendo che il pensiero della maggior parte delle persone, nell'immediato, immagini il peggio - che poi, purtroppo, accade. Come se l'ennesimo femminicidio fosse un "naturale" susseguirsi degli eventi”, scrive il movimento pisano su Instagram. “Per Giulia, per tutte le altre che non ci sono più. Per noi, per tutt*”. Giulia De Ieso