Start Up Pisana Acquisita da Cisco, 200 Milioni di Dollari per la Maserati Mc20 Autonoma

C’era anche un pezzetto di Pisa sulla griglia di partenza della Mille miglia: una Maserati Mc20 cielo a guida autonoma che comprende anche il lavoro di una start up pisana, la Fluindmesh, di recente acquisita dalla multinazionale Cisco per circa 200 milioni di dollari che mantiene cervello e cuore proprio in città dove lavorano una ventina di dipendenti, tutti laureati, di alta gamma specializzati nello lo sviluppo di tecnologie wireless affidabili. Di questa esperienza di successo ha parlato ieri all’Unione industriale pisana, Alessandro Erta, tra i fondatori di Fluidmesh e oggi direttore dello sviluppo software per Industrial IoT Wireless Business Unit di Cisco: "La transizione nella nuova organizzazione è stata per noi un cambio epocale: la nostra startup tra le sedi di Pisa e Milano contava una settantina di dipendenti, ora siamo inglobati in un gruppo industriale con 70mila lavoratori in tutto il mondo: a Pisa resta lo sviluppo software, siamo una ventina, ma l’occupazione crescerà ancora fino quasi a raddoppiare. Cisco ha un programma di acquisizione molto evoluto, grande attenzione alle persone e un trattamento speciale nei confronti di coloro che vengono inseriti: secondo il gruppo più importante della tecnologia sono le persone che l’hanno sviluppata". "Il primo contatto c’è stato nel 2015 e siamo diventati parte delle Solution Plus di Cisco finché non è arrivata dai vertici del gruppo la decisione di acquisirci". Ma come ha fatto una piccola realtà italiana a farsi notare in America? "Sfruttando i Grant per la pubblica sicurezza messi a disposizione dal Governo americano abbiamo sviluppato un router wireless capace di rimpiazzare le connessioni in fibra ottica al decimo del costo. Entriamo nel mercato americano della videosorveglianza, mantenendo a Pisa il settore ricerca e sviluppo: la piazza pisana nel settore Ingegneria informatica è assai attrattiva per le aziende, il resto è storia di oggi".

Gab. Mas.