"Start Attractor", viaggio nel futuro

È stato firmato il protocollo tra l’Unipi, la multinazionale Ferrero e la Sofidel grande azienda del settore cartario. Così è cominciata ufficialmente l’attività di Start Attractor, la struttura fortemente voluta da Unipi per investire sulla valorizzazione delle conoscenze e per promuovere un ecosistema sostenibile per la crescita culturale, sociale ed economica del paese. Start Attractor è più di un incubatore: è uno strumento per rendere più efficace la collaborazione con il mondo delle imprese, del lavoro e degli investitori, al quale l’Ateneo pisano sta lavorando da un anno dopo l’annuncio dato durante la scorsa edizione di Converging Skills. "Il legame tra il mondo produttivo e l’Università di Pisa per noi è essenziale, e lo dimostrano anche i nostri investimenti – dichiara il rettore Riccardo Zucchi – Fin da subito infatti abbiamo lavorato in questa direzione con attività di sensibilizzazione rivolte all’esterno, ma anche al nostro interno, e i primi importanti frutti si vedono oggi, con questa iniziativa".

"Prevediamo di costituire la Fondazione dopo l’estate e di avviare già dal prossimo gennaio progetti di open innovation ed eventi di incontro bisogno/offerta – incalza Corrado Priami, prorettore alla valorizzazione delle conoscenze – dove i bisogni sono espressi dalle grandi aziende, che hanno una visione del mercato migliore rispetto all’Università, e l’offerta di innovazione è fornita dalla ricerca e dalle soluzioni prodotte dall’ecosistema dell’innovazione che ruota attorno all’ateneo". Il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone aggiunge: "L’Italia dal 2001 al 2022 ha il Pil fermo. Bisogna aiutare il motore economico produttivo del paese". Oggi, nel corso della seconda giornata di Converging Skills, si sapranno anche i nomi dei primi beneficiari dei servizi di Start Attractor: saranno i vincitori di Start Pitch, il bando per il miglior progetto di ricerca valorizzabile mediante un’idea di business e per la start-up con il miglior potenziale. Aperto un mese fa, ha raccolto 32 candidature da tutta Italia: le 12 finaliste si sfideranno di fronte a una giuria di esperti, e tra loro saranno scelti i due vincitori nelle due categorie: il premio consisterà in servizi di accompagnamento e networking forniti da Start Attractor per il valore di 5mila euro e 7mila.

Carlo Venturini