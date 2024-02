Stangata Ztl "È inaccettabile se non migliorano anche i servizi"

L’aumento del costo dei permessi per accessi in Ztl e abbonamenti negli stalli blu cittadini cre un malumore collettivo in molti cittadini pisani. Sul caso interviene anche Confesercenti, con il presidente Maurizio di Sabatino (nella foto).

Cosa pensa Confesercenti dei nuovi rincari?

"Rincari di questo livello vanno concertati. Vanno fatte delle riunioni con le associazioni di categoria per chiedere la loro opinione quando vengono fatti aumenti di questa portata. Io vivo sul Lungarno Guadalongo e il costo della Ztl è quasi triplicato. Nel momento in cui il commercio non brilla, l’aumento di Tari, bollette, benzina e ora Ztl sono vergognosi, il comune dovrebbe essere il primo a tutelarci. Associazioni, comuni ed enti dovrebbero collaborare tra loro per remare nella stessa direzione, invece qui sembra che alcuni remino contro. Se proprio devono, aumentino del 10-15% ogni anno, non del doppio o triplo in una botta".

Avete chiesto un incontro al Comune?

"Abbiamo già chiesto come Confesercenti un incontro con l’assessore Pesciatini. Vogliamo capire il motivo di questi aumenti, poiché non mi sembra siano aumentati i servizi: le strade del centro non sono state riasfaltate, il decoro non ne parliamo e aumentano la tassa sui parcheggi quando questi non si trovano. Aumento i prezzi se aumenti i servizi, dovrebbe funzionare così. Se il Comune vuole aumentare i prezzi della Ztl aumenti anche i parcheggi o diminuisca le presenze. Alcune associazioni hanno ritenuto questa misura utile per scongiurare l’uso delle auto. Il Comune ha il progetto di pedonalizzare il più possibile la città. Va bene, ma non si può partire dall’ultimo tassello per realizzare il primo: se ci fosse l’interesse di limitare l’utilizzo delle auto in favore della mobilità sostenibile bisognerebbe concentrarsi sul pedonalizzare, chiudere le strade o altre misure e poi, alla fine di questi percorsi, aumentare i costi della Ztl, nonil contrario. In città vivono famiglie che hanno una o due macchine e il traffico ci sarà sempre finché il Comune non darà servizi sostitutivi".

Pare che stiano organizzando una class action contro le nuove tariffe, voi ci sarete?

"Se si parla di commercianti e associazioni di categoria, sono sempre stato dell’idea di fare azioni condivise. Le associazioni di categoria hanno l’obbligo, se non altro etico, di collaborare per il bene della città e dei propri associati. Sono disponibile a condividere un percorso con altre associazioni per un bene comune. Ci sono scontri e idee diverse, ma dal dibattito e dallo scontro deve emergere l’idea migliore per i negozi".

Mario Ferrari