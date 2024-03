Standing ovation per Molière

Grande successo e pubblico in ogni ordine di posti per lo spettacolo “Il malato immaginario”, libera trasposizione da Molière realizzata dalla compagnia teatrale che opera nell’ambito dell’Associazione culturale "Le Lenze" di Barbaricina e svoltasi nel cinema-teatro della parrocchia di Santo Stefano a Porta a Lucca. La compagnia, che ha radici profonde nel quartiere dove opera da oltre dieci anni, iniziò il suo percorso come "Ultime Ore", nel 2012, rappresentazione sacra itinerante sugli ultimi momenti della vita di Gesù di Nazareth. Lo spettacolo vedeva protagonisti circa 60 abitanti del quartiere che si erano messi in gioco per realizzare questo progetto: gli abiti, studiati e confezionati dalle sarte del paese, le croci a grandezza naturale e ogni oggetto di scena accuratamente realizzato da uno staff di volenterosi artigiani del luogo. La manifestazione, interrotta a causa della pandemia, ha sempre avuto luogo nella storica via delle Lenze nel quartiere di Barbaricina dove, per l’occasione, le vie e le abitazioni si trasformavano in un palcoscenico in cui prendevano vita i vari personaggi. Ad “Ultime ore” messi in scena negli anni scorsi altri spettacoli con tema sacro: “Paolo, leone di Dio” realizzato, nella Chiesa del Cep e in San Paolo a Ripa D’Arno; “Madre”, incentrato sulla figura di Maria, “Sotto Ponzio Pilato”, allestito sul sagrato della Chiesa di San Rossore. Negli ultimi anni sono state accettate nuove sfide. Per sostenere un progetto dedicato agli anziani fu messo in scena “Villa Giulia”, commedia ambientata in una casa di riposo, spettacolo di cui anche La Nazione parlò positivamente. E ora siamo giunti a “Il malato immaginario” che vede in scena due attori dilettanti che potrebbero essere, per la loro bravura, ottimi professionisti: Giovanni Landi (nel ruolo di Argante, “il malato immaginario”) e Lucia Frandi (Angelica). Altri personaggi e interpreti sono: Antonietta (Luciano Fausto Zaccagnini), Becchina (Leda Boni), Cleante (Valerio Marino) Beraldo (Riccardo Chiodelli), dottor Purgone (Mauro Buso), Tommaso Purgone (Giulio Oliva), Lella (Isa Villanti), notaio (Franco Bonafede), Luigina (Ambra Contini), dottoressa Olezzanti (Caterina Facchini), dottor La Squacquera (Giuseppe Fusco). Prima de “Il malato immaginario” a Santo Stefano è stata ospitata sul palco Favour Gr8, cantante gospel nigeriana di 27 anni in Italia dal 2015. Ha cantato “You Be God”, un inno ad aver fiducia nel Signore, una delle quattro canzoni delle quali è autrice. Per ascoltare le sue canzoni, Youtube: Favour GR8.

Renzo Castelli