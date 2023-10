Stagione balneare fra luci e ombre: "Peccato non aver sfruttato ottobre"

Tempo di bilanci e consuntivi per i balneari del litorale pisano, dopo una stagione tra alti e bassi. È Gianluca Tiozzo, presidente Fiba Pisa di Confesercenti Toscana, ad analizzare l’estate ormai alle spalle. "La stagione era partita in salita - spiega Tiozzo - con i mesi di maggio e l’inizio di giugno molto sotto la media. Dalla metà di questo mese in poi la stagione è finalmente partita, per fortuna proprio in coincidenza con l’arrivo di quelli che sono i maggiori flussi che convergono verso il nostro litorale. Da quel momento un buon recupero che ha reso la stagione non indimenticabile ma neppure tra le peggiori mai viste".

A giudicare dalle premesse di primavera, erano in molti a pensare ad una stagione estiva decisamente con il segno più.

"Ma le crisi internazionali ed una inflazione senza freni ha subito frustrato ogni entusiasmo - aggiunge il presidente di Fiba Pisa di Confesercenti Toscana - va anche detto che è difficile fare i paragoni con le ultime due stagioni passate in cui, soprattutto gli italiani sono stati costretti dalla pandemia e dai suoi strascichi, e concentrarsi esclusivamente su mete locali. Situazioni che quindi hanno falsato una domanda che quest’anno è tornata nei parametri classici. Anche il nostro litorale ha ormai una presenza stabile legata ai clienti locali o comunque delle province limitrofe".

Secondo il presidente Fiba Pisa le favorevoli condizioni meteo – con temperature quasi estive e mare quasi sempre calmo – che hanno caratterizzato i primi 20 giorni del mese di ottobre purtroppo non sono state sfruttate. "Abbiamo perso una buona occasione con una ottobrata splendida anche se ormai sono già diversi anni che l’estate si prolunga sul finale, dovremo cominciare a interrogarci se sia economicamente sostenibile restare aperti un mese in più. Ci eravamo già preparati almeno per l’evento delle Frecce Tricolori, poi giustamente annullato dopo i tragici fatti di Torino. Abbiamo già fatto presente questa nostra idea di allungamento all’assessore al turismo Pesciatini - conclude Gianluca Tiozzo - durante il nostro ultimo incontro, perchè è ovvio che si tratta di un passaggio che dovremmo concordare con l’amministrazione comunale".