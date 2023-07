Stagionali, arriva il vademecum Cgil "Sit-in sul litorale per salari giusti"

Torna la campagna informativa della Filcams Cgil che riguarda i diritti dei lavoratori stagionali. Domani al Bagno degli Americani di Tirrenia, chiunque vorrà informarsi rispetto a tutto ciò che orbita intorno ai diritti contrattuali, ai trattamenti di fine rapporto e alla relativa disoccupazione finita la stagione, potrà recarsi presso il consueto gazebo rosso collocato dal sindacato sulla spiaggia dello stabilimento dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, sarà inoltre effettuato anche un volantinaggio lungo la costa sia in direzione Calambrone sia verso Marina di Pisa, per consegnare materiale informativo e soprattutto per incontrare i lavoratori. "Come lo scorso anno - spiega la segretaria di Filcams Cgil, Catia Santochi - la campagna si chiamerà ‘Mettiamoil#TurismoSottoSopra’: crediamo che questo settore, che produce il 15 % del Pil nazionale, vada ripensato come una vera e propria ‘industria turistica’, mettendo al centro l’alta professionalità di chi ci lavora, garantendo trattamenti contrattuali corretti e che mirino a un’occupazione stabile che superi la stagionalità. La campagna vuole anche fare emergere l’inadeguatezza delle misure governative rispetto all’introduzione per legge dei nuovi ‘voucher’: l’ennesima beffa per i lavoratori del turismo che ne peggiora notevolmente le già precarie condizioni".

Il sindacato per questo mette al centro della sua iniziativa un vademecum da distribuire sulle spiagge secondo il quale "il lavoratore deve essere assunto con un contratto di lavoro in forma scritta in cui deve essere obbligatoriamente riportato oltre alle sue generalità: il periodo del contratto essendo una particolare forma di contratto a tempo determinato, l’inquadramento contrattuale con il livello e le mansioni per cui è assunto, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che disciplinerà il rapporto di lavoro, l’orario di lavoro e se part time il nastro orario e le eventuali clausole elastiche (per legge ci deve essere un riposo giornaliero di almeno 11 ore e un giorno di riposo settimanale almeno 24 ore consecutive), il periodo di prova in cui le parti possono recedere dal rapporto di lavoro liberamente, il diritto di prelazione: per legge i lavoratori stagionali hanno un diritto a essere richiamati per le medesime attività stagionali ma devono esercitarlo a pena di decadenza inviando una lettera entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ed è valido per le assunzioni nel 12 mesi successivi alla scadenza, il modello TFR 2 con cui decidere se aderire con il proprio TFR alla previdenza complementare o se tenerlo in azienda, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento sulla privacy".

Flcams Cgil ricorda, inoltre, che il contratto collettivo nazionale "prevede 44 ore di lavoro settimanali negli stabilimenti balneari ed a regolare il pagamento delle ore di supplementare (quelle svolte in aggiunta all’orario di lavoro part time concordato fino alla 40esima ora settimanale), delle ore di straordinario e delle eventuali altre maggiorazioni (straordinario diurno 30%, notturno 60%, festivo 20%) e riposo giornaliero nella misura stabilita di 11 ore consecutive di astensione dall’attività lavorativa ogni 24 ore".