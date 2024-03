"St. John’s Mood Contest" a San Giovanni alla Vena

SAN GIOVANNI ALLA VENA

Ogni venerdì arriva al Mood di San Giovanni alla Vena il St. John’s Mood Contest, che fino a maggio vedrà salire sul palco artisti pronti a sfidarsi a suon di musica. "Il contest è nato per dare spazio ai tanti gruppi emergenti che scrivono brani originali e che nel tempo hanno contattato il locale per suonare - racconta la direzione artistica del Mood - Abbiamo ricevuto circa 70 iscrizioni. Questo significa che c’è un sottobosco di nuovi artisti che cercano il proprio spazio ed è una cosa molto positiva. C’è movimento ed è giusto creare situazioni dove farli esibire". Tra i giudici si alterneranno Luca Doni, direttore di Punto Radio, Irene Rossi, di Radio Lady, Max Martulli, road manager di artisti come Afterhours, Manuel Agnelli, Levante, Vasco Brondi e Diodato, ma anche musicisti, come Dome la Muerte, giornalisti e tecnici del settore. Anche il pubblico potrà scegliere ogni sera l’artista o la band preferita che passerà il turno insieme alla scelta della giuria di esperti. "Vogliamo che si torni a provare piacere ad ascoltare musica live, scoprirne di nuova e condividere le emozioni - dice Nicola Barghi nell’organizzazione insieme al Mood Live Music Pub - Sul palco in queste serate è arrivata musica di qualità". Per i vincitori in palio ci sono un minitour in alcuni locali della Toscana, interviste su Radio Bruno, Radio Lady, Punto Radio, Contatto Radio, un buono sconto ai Grandi Magazzini della Musica Niccolai di San Giovanni alla Vena e una registrazione ad Elfland Studio di Ponsacco. Per info e prenotazioni: 3517097244.

Laura Martini