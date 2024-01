Squarcio nella vetrata della Buca di San Ranieri

Ennesima spaccata in zona stazione. Ad essere finito nel mirino questa volta è stato il ristorante La Buca di San Ranieri, in via Gian Battista Queirolo. Uno squarcio nella vetrata della porta situata in viale Bonaini e il fondo cassa sparito, il tutto accaduto nella notte di domenica. "Hanno preso sì e no, 200 euro – racconta il titolare, Gianfranco Scarpellini -, è la prima volta in assoluto che mi succede, spero vengano presi provvedimenti nella zona. Qua la situazione di insicurezza vissuta nell’area, speravo sarebbe cambiata, ma non è stato così". La spaccata arriva a pochi giorni da un tentativo uguale accaduto giovedì notte alla farmacia Baldacci, a due passi dal ristorante. "Oltre al danno economico, della vetrata, della cassa e del router wi-fi completamente sbarbicato – aggiunge Scarpellini -, si aggiunge anche il danno commerciale, essendo dovuto rimanere per tutta la giornata chiuso". E.M.D.P.