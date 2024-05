Squadrone non si arrende: "Restaurate il campanile"

Non si arrende Angelo Squadrone. L’ex colonnello dei parà, 95 anni compiuti, continua la sua battaglia per la restaurazione del campanile della basilica di San Piero a Grado, dove vive dal ‘79. Di origini pugliesi, Squadrone, noto per la sua carriera sportiva, si è trasferito a Pisa nel ‘54 ed è molto affezionato alla sua terra d’adozione. "Da vent’anni lottiamo per il restauro del campanile - racconta Squadrone - Io ho girato tutta l’Europa e di basiliche ne ho viste molte, ma posso dire che, nella sua semplicità e purezza, la nostra basilica è la più bella tra quelle che ho visitato". Il campanile della basilica fu fatto saltare in aria dalle truppe naziste nel luglio del ‘44, durante la seconda guerra mondiale, e dopo la fine del conflitto la ricostruzione interessò soltanto il basamento per mancanza di fondi. Squadrone si batte per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla basilica e favorire una raccolta fondi che finanzi il completamento dei lavori di restaurazione. Alla morte della moglie, nel 2015, Squadrone fece restaurare in sua memoria la statua di San Pietro, che si trova nella basilica, rimasta distrutta nella stessa esplosione che coinvolse il campanile. Legatissimo alla sua San Piero a Grado, il sogno di Angelo è quello di far rivivere anche il campanile e restituire ai concittadini un patrimonio artistico e storico di grande valore. Nel frattempo, però, accende i riflettori anche su altri problemi del territorio, per esempio la mancanza dei marciapiedi. "Non è accettabile - precisa - che manchino i marciapiedi da Pisa a San Piero a Grado. E gli anziani, ai bambini o alle famiglie con i passeggini?". A 95 anni, Angelo continua a mostrarsi cittadino attivo e consapevole e, da buon maratoneta, non si arrende nella vita così come non ha mai fatto nella corsa.

Stefania Tavella