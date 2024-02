"Spostare il tribunale aiuterebbe noi residenti"

Il trasferimento del Tribunale di Pisa per risolvere le problematiche per i cittadini residenti. A dirlo è la residente nella Ztl nord, Anna Baronti, già candidata per il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative 2023. La cittadina riferendosi a quanto accade per i posti auto riservati al personale del Tribunale di Pisa definisce l’annosa situazione, come sintomo di una cattiva stagione. "Quando gli interessi corporativi – spiega Baronti -, prevalgono sugli interessi generali, vuol dire che non è una bella stagione. Capisco che l’ubicazione determini un problema di sicurezza, ma mi pare difficile, che questa possa essere garantita alle condizioni attuali. Sarebbe interessante sapere – si chiede Baronti -, se il Tribunale e il Comune di Pisa abbiano previsto o richiesto un trasferimento della "giustizia" in altra sede realizzando una cittadella (Tribunale, Pretura, Giudice di Pace) che possa essere recintata e chiusa, realizzando il tutto magari attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr". Allo stato attuale il contrasto con i residenti è all’ordine del giorno, con residenti nella Ztl, costretti a giri estenuanti per trovare un parcheggio oppure nei peggiori dei casi è la denuncia di Baronti: "A subire sanzioni per sosta in stalli riservati al personale del Tribunale. Queste situazioni problematiche - secondo la cittadina ex candidata 5 stelle - non possono essere risolte con lo stato attuale dei fatti, che penalizza in modo troppo pesante gli abitanti del centro storico. Occorre che le istituzioni si siedano nuovamente ad un tavolo di confronto per individuare una strategia che miri ad individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine".