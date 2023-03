Spose "costrette" Ridotta pena a 4 anni

Era stato tra i primi casi di "Codice rosso" in Italia. Ma da quella contestazione, "costrizione al matrimonio", era stato assolto. Era invece stato condannato per gli altri reati di cui era accusato. Il padre delle ragazze ultra 50enne (difeso dagli avvocati Roberto Nocent e Sara Baldini), abitava all’epoca con la famiglia ai margini del villaggio di Coltano nella parte non regolare, ora sta in una casa in affitto. A inizio 2021 per lui il verdetto fu di 5 anni per maltrattamenti e sequestri di persona (per due dei quali il pm aveva invocato l’assoluzione). In primo grado era rimasta in piedi anche la calunnia per quella che viene considerata una falsa denuncia che ha dato il via a tutto. In appello, la pena è stata ridotta a 4 anni. I suoi legali avevano chiesto un concordato di 3 anni con rinuncia agli altri motivi di appello. La Corte ha dato l’assenso per 4 anni.

L’uomo, inizialmente, era stato accusato di aver imposto a due delle sue figlie di sposarsi con parenti, ma la minore ha poi continuato ad avere una relazione e ha avuto anche un figlio con lo sposo che sarebbe stato imposto. Per il padre il pubblico ministero Egidio Celano aveva chiesto 11 anni. A processo c’era anche la figlia maggiore (seguita dal legale Carlo Lombardi) per concorso in violenza privata, quando l’uomo avrebbe tagliato con le forbici una ciocca di capelli all’altra, una delle due parti offese: è stata condannata a sei mesi (pena sospesa).

Per la Procura erano state fondamentali le dichiarazioni rese dalle due giovani all’inizio, quando furono trovate nel Nord Italia dalla Squadra Mobile di Pisa, attivata dal papà attraverso una denuncia per rapimento. I primi di marzo, in appello, a Firenze, la nuova sentenza con la riduzione di un anno della pena.

An. Cas.