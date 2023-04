"Sportello sociale per i più fragili"

"Uno sportello sociale rivolto alle categorie più fragili che coinvolga il Comune e le associazioni di volontariato per svolgere in maniera accentrata la maggior parte delle attività, spesso sparse in vari luoghi della città e far accedere ai servizi le persone bisognose supportandole nelle certificazioni Isee e altre pratiche burocratiche per i vari bonus, supporto badanti e altro". E’ la proposta di Luca Battistini, candidato al consiglio comunale per la lista civica Pisa al centro, a sostegno di Michele Conti. Battistini è figlio d’arte: suo padre Giulio è stato due volte sindaco per la Dc negli anni Settanta, ma anche deputato ed europarlamentare.

Dove dovrebbe essere collocato lo sportello sociale?

"I posizione decentrata e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o privati. Si potrebbe coinvolgere nel progetto anche la Fondazione Pisa e altre società private per donazioni di beni materiali e finanziamenti, aprendo un conto corrente dedicato. Una società più giusta e solidale aiuta gli ultimi e rende la città migliore".

Perché ha deciso di candidarsi?

"Ho apprezzato l’operato del sindaco che ha amministrato la città con competenza, concretezza, pragmatismo e impegno totale. Io porterò in consiglio comunale anche una capacità di ascolto verso i dipendenti comunali che svolgono un lavoro prezioso per la comunità".

Quali altre idee ha per la città?

"Incrementare il servizio di noleggio con piccole auto elettriche presso i parcheggi scambiatori per garantire ai più anziani un agevole accesso alle Ztl con mezzi a impatto zero. Magari valutando uno sconto sul noleggio per chi fa acquisti negli esercenti del centro storico".

Ha scelto di fare politica attiva in età matura, nonostante l’abbia respirata per tutta la vita: perché?

"La risposta è semplice: come avrei potuto reggere il confronto con mio padre con tutti gli incarichi pubblici che ha ricoperto? Professore universitario, due volte sindaco, si ‘inventò’ la zona industriale di Ospedaletto. E’ stato vicepresidente del consiglio regionale, deputato ed europarlamentare e De Gasperi lo volle accanto a sé nella segreteria della Dc. Vent’anni dopo la sua morte ho deciso di impegnarmi come lui per il bene di Pisa".

Gab. Mas.