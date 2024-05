Sportello lavoro. Nuova apertura

Il Comune di Santa Maria a Monte ha avviato una collaborazione con le agenzie interinali e con il Consorzio Calzaturieri, riattivando il servizio per i cittadini in cerca di occupazione. Sono 20 le agenzie per il lavoro della Valdera e del Valdarno che collaborano con lo sportello: Adecco, Adhr, Staff, Maw, Humangest, Atempo, Synergie Italia, G.i.

Group, Orienta, Openjobmetis, Ali, Etjca, Randstad e Apis. Strategica è anche la collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture, che

rappresenta le imprese toscane del settore calzaturiero, pellettiero e, più in generale, del

sistema moda ed è per la zona di Pisa un valore aggiunto per l’innovazione, la formazione e la promozione di una filiera toscana della moda efficiente e moderna. Il cittadino in cerca di occupazione,

inoccupato, disoccupato viene inserito in un percorso strutturato, che ha come obiettivo la

ricerca di lavoro, sulla base delle attitudini, del percorso formativo del soggetto stesso, in

modo da essere inserito in ambito lavorativo definitivo. Quindi cittadini, in cerca di occupazione, possono recarsi allo Sportello Lavoro in Comune a Santa Maria a Monte, o nella sede del Consorzio Toscana Manifatture nei giorni di apertura dei servizi, oltre a registrarsi sui siti delle agenzie per il lavoro che aderiscono all’iniziativa. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello lavoro al numero 0587/261635, o il Consorzio Toscana Manifatture, che ha sede a Santa Croce, allo 0571/386089.