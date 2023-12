Sport per tutti. Voucher anche per gli over 65

Pubblicato sul sito web del Comune il bando “Sport per tutti” che prevede l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 25mila euro. Come novità da quest’anno il Comune ha aggiunto un secondo bando “Sport per tutti” riservato agli adulti sopra i 65 anni (sempre con Isee inferiore a 25mila euro). Pe entrambi i bandi è possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 14 gennaio 2024, tramite la procedura online presente sul sito web comunale. "Come Comune di Pisa per il terzo anno - spiega l’assessore Frida Scarpa - abbiamo messo a disposizione 40mila euro sotto forma di voucher nominali assegnati alle famiglie, per favorire la partecipazione alle attività sportive di tutti i bambini e ragazzi che risiedono a Pisa. Siamo convinti che la pratica sportiva sia per ogni bambino e ragazzo, momento di formazione, socialità e apprendimento delle regole. Un bando inclusivo che punta a sostenere quei nuclei familiari che non possono far fronte all’impegno necessario per la frequenza delle attività sportive. L’Ufficio Sport è a disposizione per aiutare chi ha problemi nella compilazione delle domande on-line, proprio per permettere a tutti di partecipare".

"Da quest’anno - prosegue l’assessore Scarpa - come novità abbiamo allargato la partecipazione, coinvolgendo anche gli adulti over 65, per diffondere sempre di più la cultura del movimento e del benessere psicofisico, fondamentale a tutte le età. Per questo abbiamo aggiunto, oltre al finanziamento del bando riservato alle famiglie, un ulteriore stanziamento di 10mila euro rivolto esclusivamente agli over 65".