"Sport, libro dei sogni da campagna elettorale"

"Sullo sport, nel periodo elettorale, si apre il libro dei sogni. Di recente, su La Nazione, Frida Scarpa, medaglia d’oro ai mondiali di scherma, candidata con Pisa al Centro, ha promesso di impegnarsi per portare le Universiadi a Pisa. Peccato che il termine per presentare le candidature per quelle del 2027 e 2029 sia scaduto lo scorso dicembre". Così la candidata del Pd Ida Nicolini replica all’ex campionessa precisando che "le numerose discipline e nazioni presenti, dall’atletica leggera ai tuffi, richiedono impianti adeguati e strutture ricettive che Pisa è lontana dall’avere: lo so per esperienze personali e non per sentito dire, evidentemente non ci si rende conto di quello che serve per una manifestazione di quella portata". Secondo Nicolini, "Frida Scarpa sogna le Universiadi e il sindaco Conti dice di lavorare per migliorare gli impianti, ma è meglio tornare con i piedi per terra, non assumersi impegni quando non si è in grado di portarli a termine, com’è successo per il Campo Scuola". Da qui il distinguo rispetto ad altre proposte che, secondo la candidata dem, rischiano solo di alimentare "sogni del tutto irrealizzabili e confondere l’opinione pubblica",

"Chiunque lavori nello sport - conclude la candidata dem - sa bene che occuparsi solo di impianti sportivi non basta a promuovere l’attività nel territorio. Invece di pensare alle Universiadi scelgo di impegnarmi quotidianamente perché lo sport sia un diritto per tutti, giovani e meno giovani e nessuno stia in panchina o rimanga escluso. In sintonia con i valori del candidato sindaco Paolo Martinelli".