Sport e studio: Ceccarelli testimonial Il rettore Zucchi scrive all’atleta

E’ stato chiamato per dare il suo importante contributo allo sviluppo della Dual Career per facilitare gli studenti-atleti. Sarà una sorta di "ambassador" del progetto pilota dell’Università di Pisa, il campione Samuele Ceccarelli che agli ultimi indoor di atletica leggera ha battuto Marcel Jacobs sui 60 metri chiudendo la gara con un tempo record di 6.54. Non a caso, Ceccarelli è iscritto al quinto anno di Giurisprudenza all’Università di Pisa, anche se il suo è stato un "percorso fatto di alti e bassi, per niente semplice", come ha raccontato a La Nazione. "Venuto a conoscenza dei suoi successi sportivi - ha scritto il rettore Riccardo Zucchi al giovane atleta -, volevo farle le congratulazioni a nome di tutta la nostra comunità universitaria. Siamo orgogliosi di averla fra i nostri studenti", invitandolo a prendere parte al progetto per studenti-atleti. Ceccarelli si è messo immediatamente a disposizione: "Quello del nostro rettore è stato veramente un gesto molto gradito oltre che inaspettato - ha detto il 23enne -. Spero, con la mia esperienza, di poter dare un contributo utile a migliorare la qualità della vita universitaria e atletica di tanti altri colleghi. Dividersi tra libri e attività sportiva non è assolutamente semplice, specialmente quando il calendario delle gare ti costringe ad assentarti da casa per interi fine settimana. Oltre al fatto che, durante tutto l’anno, per gli studenti-atleti è praticamente impossibile seguire le lezioni con tutto quello che ne consegue in termini di studio".

Con il suo coinvolgimento prosegue così il cammino del progetto di Dual Career a cui stanno lavorando, di concerto, la prorettrice per la Coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio, Enza Pellecchia, il prorettore per la Didattica, Giovanni Paoletti, e il delegato per i Rapporti con il territorio, Marco Macchia. "A breve presenteremo agli organi di ateneo la nostra proposta di Dual career con la speranza di poter attivare al più presto questo percorso e far sì che la carriera sportiva dei nostri giovani atleti di talento, professionisti e d’élite possa convivere con i loro percorsi di studio universitari". Per informazioni: [email protected]

Ilaria Vallerini