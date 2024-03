Sport, cultura e inclusione. A maggio la "Art&the selfie run"

Si svolgerà sabato 11 maggio la corsa non competitiva "Art&the selfie run", organizzata dal Comune di Pisa e dalla società Phisio Sport Lab, con il patrocinio del Coni. Nel corso della conferenza stampa organizzata per la presentazione dell’evento è intervenuta l’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha sottolineato lo scopo della gara, ossia valorizzare il patrimonio artistico e culturale pisano coniugando l’attività fisica con la riscoperta delle opere d’arte della città. "Pisa ha una moltitudine di capolavori che vanno valorizzati in aggiunta al nostro famosissimo complesso monumentale della piazza dei Miracoli. - spiega Scarpa - Questa iniziativa è ideata proprio con questo fine oltre alle sue proprie finalità aggregative e di promozione della cultura del movimento e del benessere, ma anche per diffondere i valori della nostra comunità e l’inclusione. Saremo tutti insieme, appassionati d’arte, sportivi, diversamente abili, amici a quattro zampe, genitori con i passeggini, famiglie, mentre in piazza Vittorio le associazioni sportive potranno avere un’ulteriore opportunità per fare promozione delle loro realtà".

Il punto di ritrovo sarà in piazza Vittorio Emanuele II alle 16, la partenza è prevista alle 17. Sarà distribuita un’apposita mappa con i vari punti di interesse culturale, compresi i musei di San Matteo e della Grafica che hanno già dato la loro adesione. I partecipanti dovranno effettuare dei selfie presso i punti indicati sulla mappa e inviarli all’organizzazione. Contemporaneamente, sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele saranno proiettate le foto in un grande ledwall e sarà possibile esibirsi.

"Vogliamo favorire la massima partecipazione possibile, per questo abbiamo pensato ad alcuni percorsi dedicati. - ha aggiunto l’assessore alla disabilità Giulia Gambini - Le persone diversamente abili potranno partecipare con un percorso senza barriere, ci sarà anche un percorso dedicato alle famiglie e un altro è stato pensato “dog friendly“ per chi vorrà partecipare con gli amici a quattro zampe". Per ultimo è intervenuto Nicola Pratesi della Phisio Sport Lab, il quale ha ringraziato il Comune per aver reso possibile la realizzazione dell’evento, un’iniziativa all’insegna della cultura, dello sport e dell’inclusività. Da questa settimana sono aperte le iscrizioni sul sito https://theselfierun.it. L’evento sarà totalmente gratuito.

Stefania Tavella