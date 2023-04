Spinta al ricambio generazionale Premi a dodici progetti made in Pisa

Dodici progetti. Cinquantaseimila euro di finanziamenti. Sono i primi numeri di "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore – spiega Luigi Paccosi, presidente di Cesvot – . Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono, facendo incontrare l’esperienza e nuove idee ed energie.

Come già nel 2022, anche per quest’anno la Fondazione Pisa ha voluto sostenere il bando regionale Cesvot per stimolare i giovani a diventare protagonisti nel terzo settore attraverso loro progetti – sottolinea Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa. – L’auspicio, oggi come lo scorso anno, è che questo loro coinvolgimento attivo nelle fasi di ideazione e realizzazione di interventi - nel nostro territorio - in materia di assistenza a categorie sociali deboli e di attività culturali, possa concorrere ad attivare energie nuove e sia al contempo utile per chi potrà beneficiare di essi. I progetti selezionati per l’edizione in corso, e che oggi vengono presentati, a giudizio della Fondazione Pisa colgono questo spirito e lo rendono concreto".

"Ringrazio prima di tutto il mondo dell’associazionismo e del volontariato del nostro territorio - aggiunge l’assessore al Sociale del Comune di Pisa, Veronica Poli - che ancora una volta, come già accaduto in modo ancor più evidente durante il periodo del Covid, mostra il fondamentale ruolo che svolge per la nostra comunità cittadina". Dodici i progetti vincitori.

Andiamo a scoprire quali sono e quanto hanno ricevuto. "Open Space - Giovani per la recovery" che ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro; "Giovani, Cittadini delle Comunità 2.0", che avrà un finanziamento di 5mila euro: "Giovani e musica senza barriere" che avrà 5mila euro; "Scuola gratuita di italiano per migranti El Comedor" ha ottenuto un finanziamento di 3700 euro; "Siamo presente", che ha ottenuto 5mila euro; "È Tutto Perfetto", che avrà finanziamento di 2880 euro; "V.V.F. Viaggiare Verso un Futuro migliore" che ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro; "Tutto può cambiare - Giovani per l’ambiente e il territorio" finanziato con 5mila euro; "Meraki - fare qualcosa con tutto sé stesso (protagonismo dei giovani con sindrome di Down)" ha ottenuto 5mila euro; "A tutto mondo", che ha ottenuto un finanziamento di 4.500 euro; "Il volontariato inclusivo" che un finanziamento di 5mila euro; "New Wave - la cultura è giovane", progetto finanziato con 5mila euro.