Spettacolo di Marco Rossi: impegno per i diritti

"Cinquanta Sfumature di Donna e un intruso" è lo spettacolo in programma domani alle 21, al Teatro Nuovo (Piazza della Stazione 16), promosso dalla Sezione di Pisa di Unicoop-Firenze, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento, ideato da Marco Rossi, che ne ha anche curato la regia, sarà un viaggio nell’universo femminile attraverso celebri canzoni e momenti recitativi in cui è protagonista la Donna. Gli interpreti: Adriana Fantozzi, Annalisa Buscemi, Arianna Priami, Dania Del Rosso, Domenica Pavone, Eleonora Vittorini Orgeas, Elisa Donati, Jennifer Demba, Manu Ley e Vanna Maglioni. In alcuni momenti dello spettacolo, che sarà presentato da Emanuela Gennai, salirà sul palco del Teatro Nuovo lo stesso Marco Rossi, cardiologo e già docente universitario, non nuovo a iniziative teatrali, che duetterà con alcune protagoniste e con le ballerine della Scuola Proscaenium che si esibiranno sulle coreografie di Laura Silo. Sarà un intrattenimento all’impronta della coralità, in cui canto, recitazione e danza innalzeranno un multiforme e gioioso inno alla Donna, con l’attenzione, però, rivolta anche alle donne che vedono violati i propri diritti o sono vittime di soprusi o di violenza. L’evento servirà, infatti, alla raccolta di fondi per la Casa della Donna di Pisa che è impegnata nella difesa dei diritti della donna. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e offerta minima di 10 euro per la Casa della Donna di Pisa. Per informazioni e prenotazioni tel. 345 5004682, mail: [email protected]. Il teatro Nuovo sarà aperto dalle ore 20 della sera dello spettacolo.