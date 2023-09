Speranza lancia l’appello da Pisa "Il governo ascolti il ministro Schillaci"

"Il governo ascolti il ministro della salute Schillaci e aumenti la spesa pubblica destinata alla sanità" lo ha detto l’ex ministro della salute, Roberto Speranza a margine dell’incontro organizzato dalla Partito Democratico di Pisa. Dalla "Sala di cristallo" del hotel San Ranieri, Speranza ha partecipato ad un incontro con gli operatori sanitari dell’area pisana. "I nostri medici, i nostri infermieri, e tutto il personale sanitario meritano di più – ha detto l’ex ministro durante l’iniziativa -. I nostri concittadini meritano un salto di qualità, per far questo servono più risorse. L’idea che la spesa in sanità sia considerata semplice spesa pubblica come le altre è sbagliata. Ogni euro che si mette sulla sanità rappresenta il più grande investimento fatto per migliorare la qualità della vita delle persone".

Durante l’incontro sono intervenuti varie personalità della sanità pubblica di Pisa. Da rappresentanti sindacali, ai medici e lavoratori del settore. Ad introdurre la conferenza è stato il segretario del Pd di Pisa, Andrea Ferrante e la senatrice dem Ylenia Zambito che ha ricordato tra gli applausi della sala la dottoressa Capovani, responsabile della psichiatria territoriale del Santa Chiara di Pisa, uccisa da un suo paziente nell’aprile scorso. "Tutti i numeri ci dicono che stiamo assistendo all’aumento di disturbi mentali gravi, a fronte di una quota dedicata dal fondo sanitario che si trova sotto il 3% - ha detto la senatrice -. In aggiunta va considerata l’emergenza drammatica di pazienti autori di reato. Siamo certi che c’è un problema di risorse" ha concluso Zambito che ha poi passato la parola alla sala. Speranza ha dunque ascoltato gli interventi dei medici ed infermieri che hanno raccontato le varie esperienze e problematiche quotidiane vissute nei reparti.

Tra i partecipanti all’incontro anche la direttrice dell’Aoup, Silvia Briani e la rettrice della scuola Sant’anna, Sabina Nuti oltre alle assessore regionali Barbara Spinelli e Alessandra Nardini. Tra le questioni trattate anche la carenza di personale, più volte citata. "La proposta che noi facciamo è quella di superare il tetto di spesa per il personale sanitario – ha spiegato Roberto Speranza –. Un problema che ci portiamo dietro da troppi anni e che è anacronistico rispetto alla stagione che stiamo vivendo".

Enrico Mattia Del Punta