Spenti nove falò a Pisa: Daino investito sulla Bigattiera

Litorale pisano, spiaggiata della vigilia di ferragosto, falò e barbecue in spiaggia, intervengono le guardie zoofile Nogra. Nella serata del 14 agosto le guardie zoofile e i volontari del Nucleo operativo Nogra hanno svolto il servizio di sorveglianza dalle 19:30 alle 2:30 sulle spiagge libere comunali, coordinate dalla postazione operativa del Punto Blu sulla spiaggia C91, usato come centro radio per le comunicazioni con le pattuglie in servizo. Due pattuglie in servizio di cui una appiedata, hanno percorso il tratto Tirrenia - Calambrone e Calambrone - Tirrenia per tutto l’orario di servizio, mentre una pattuglia rimaneva in allerta al punto blu con il mezzo di Soccorso Animali, che è stato attivato in tarda serata per un daino investito sulla bigattiera, deceduto sul posto. Sono stati spenti nove (9) falò di cui due a ridosso delle dune protette, e due (2) barbecue sulle spiagge C106 e C110, dove erano attendate centinaia di tende di ragazzi molto giovani. Falò e barbecue sono stati spenti in collaborazione con gli stessi che li avevano accesi. Le guardie hanno spiegato la pericolosità per un rischio elevato di incendio. Le spiagge libere comunali più attenzionate sono state la C106 e C110, dove erano presenti molti rifiuti, nella maggior parte dei casi collocati all’interno e fuori dai bidoni della raccolta differenziata, risultati insufficienti. "Purtroppo, come gli anni precedenti, molti sono stati i fuochi di artificio “sparati” dalle spiaggie e lanterne cinesi".