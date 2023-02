Spaccio e furti: presa baby gang Tre neo diciottenni denunciati

Tre appena maggiorenni e altri minorenni con poche opportunità, in tanti settori, la scuola, il lavoro, le relazioni sociali. I diciottenni sono stati denunciati, per gli altri sono in corso indagini. L’inchiesta, condotta dagli agenti della polizia di prossimità e polizia giudiziaria della municipale di Pisa, coordinati dall’ispettrice Maria Elena Franceschini, si è conclusa da poco. Un’operazione partita dalla segnalazione dei gruppi ‘Sguardo di vicinato’. "Aiuto valido e insostituibile", spiegano da via Battisti. Tra agosto e settembre sono stati notati continui movimenti di minori, ad ogni ora del giorno, in un caseggiato di via Cattaneo. I primi accertamenti, anche tramite le telecamere di sorveglianza comunali, hanno mostrato un’attività di spaccio verso minori tra i 14 e gli appena 18. Poi, altre osservazioni dirette e le telecamere professionali. Tre giovanissimi di origini straniere, ma da molto tempo sul nostro territorio, appena maggiorenni, e - hanno ricostruito gli agenti - con precedenti alle spalle, effettuavano furti in varie zone della città (questa l’accusa) e facevano arrivare la merce nell’appartamento di via Cattaneo. Tra cui una bici del valore di oltre 5000 euro, trafugata dal negozio “Papini”(la scena è stata ripresa dalle telecamere private), portata dopo poco dallo stesso ladro. Ma anche alcuni computer portatili rubati all’interno del negozio “Metarock” di piazza Facchini: la vetrina era stata sfondata con un tombino. Nelle immagini registrate, si vedono anche episodi di cessione di coca e hashish con dosi confezionate nel cortile dello stabile con bilancine di precisione e passaggio di banconote.

L’attività, coordinata dalla Procura, ha portato a quattro ordinanze di perquisizione in appartamenti in via Cattaneo, via Perio, via Simon e piazzale Martin Luther King, luoghi abitati a nella disponibilità degli indagati. I decreti sono stati eseguiti contemporaneamente ieri mattina con l’impiego di decine di agenti anche del Nosu e del Nucleo centro storico e con il Nucleo cinofili con due cani antidroga. Sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, 7 grammi di hashish pronti per lo smercio e due bilancine elettroniche, oltre a diversa merce risultata rubata. Tra i tanti oggetti, anche una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova pagata 4.000 euro rinvenuta nell’alloggio di via Cattaneo e restituita al proprietario pensionato che ha ringraziato gli agenti ("ero disperato perché l’avevo appena comprata con i soldi della pensione"). Stessa cosa per tre computer portatili e altri oggetti di valore recuperati.

I tre sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e ricettazione in concorso fra loro e per aver determinato a commettere reati persone minori di anni 18: per questi ultimi si cercherà di capire ruoli e responsabilità nell’attività di spaccio.

A. C.