Spaccia davanti le scuole. In tasca ha più droghe

Con dieci dosi di cocaina una di hashish e cinque di eroina spacciava davanti alle scuole di Cascina. I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un tunisino "per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti", sequestrando droga e denaro contante.

I fatti sono avvenuti in una via centrale della cittadina del mobile a pochi passai da una scuola. I militari del gruppo di Pisa, ben appostati, hanno assistito alla cessione di un involucro di eroina da parte del nord africano ad un giovane italiano. I finanzieri sono intervenuti immediatamente e – grazie all’ausilio delle unità cinofile “Frazy” e “Delphy”– hanno trovato addosso all’uomo ulteriori dieci dosi di cocaina, una di hashish e cinque involucri di eroina. Inoltre il tunisino aveva anche denaro in contante provento del reato di spaccio e un telefono cellulare.

Subito è scattata una perquisizione a casa del 43enne e qui, nell’abitazione, la finanza ha rinvenuto materiale di confezionamento per la rivendita delle dosi. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre mille euro. Il tunisino è stato quindi denunciato anche per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria pisana che, all’indomani del fermo, ha disposto l’udienza del procedimento speciale del giudizio direttissimo. A ciò è seguito un primo provvedimento di obbligo di dimora e di firma nei confronti dell’arrestato nelle more di più approfonditi accertamenti.

Dall’inizio dell’anno l’attività svolta dal comando provinciale di Pisa ha permesso, inoltre, di sequestrare circa 150 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina, hashish e marijuana e di segnalare alla compente Prefettura 24 soggetti. L’attività è inserita in un più ampio contesto di controllo del territorio e di tutela della legalità, testimonia "il presidio – si legge nel comunicato – posto in essere dalla Guardia di Finanza, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una più accentuata pericolosità sociale, qual è appunto quello dello spaccio di sostanze stupefacenti".

