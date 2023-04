Spaccia cocaina: 33enne arrestato In casa droga pronta per il mercato

Droga in casa. I carabinieri del reparto operativo di Lucca, insieme ai colleghi del radiomobile, hanno arrestato uno spacciatore sorpreso a cedere un grosso quantitativo di cocaina nella zona di Sant’Alessio. In manette è finito un albanese di 33 anni residente a Pisa.Al momento dello scambio di droga, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione, bloccando il 33enne albanese che aveva appena ceduto un sacchetto con ben 165 grammi di cocaina, gettato subito via dal compratore in fuga, che è riuscito sul momento a far perdere le proprie tracce. Perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Pisa. Qui i carabinieri hanno ben presto rinvenuto e sequestrato altri 60 grammi di cocaina, già suddivisa in 35 piccoli involucri, pronti dunque per essere ceduti al dettaglio. Nell’abitazione gli sono stati trovati anche 7.000 euro in contanti, sequestrati. Arresto convalidato: è ai domiciliari. In totale sono stati recuperati e sequestrati ben 225 grammi di cocaina, per un valore di mercato ampiamente superiore ai 20mila euro.