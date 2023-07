Spacca l’appartamento con un grande machete

Una pattuglia della squadra Volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme lunedì sera per la segnalazione da parte di una residente, la quale riferiva di essersi allontanata dalla sua abitazione poiché il proprio figlio 25enne era in stato d’ira e stava brandendo un machete di grosse dimensioni con il quale stava danneggiando parte degli arredi. Sul posto i poliziotti hanno rintracciato il ragazzo, riportandolo alla calma e chiedendogli contezza della condotta tenuta poco prima verso la madre. Il litigio a dire del giovane era originato da motivi economici. All’interno dell’abitazione venivano di fatto constatati i danneggiamenti agli arredi. Sul posto veniva fatto intervenire dai poliziotti personale del 118, che provvedeva ad accompagnare il ragazzo al Pronto Soccorso. Perquisizione nella sua abitazione: rinvenuti un machete; una pistola giocattolo, del tutto simile ad "Glock", nascosti sotto la scrivania. Il giovane è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Applicata la misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.