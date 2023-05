Sotto la lente la precedente aggressione al familiare

Omicidio Orsini. Chiuse le indagini preliminari. Si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio, anche se la perizia eseguita sul 25enne fiorentino accusato di aver ucciso il medico in pensione in via Bovio a gennaio scorso, ha concluso per l’incapacità totale di intendere e volere, la pericolosità sociale e l’incapacità di stare in giudizio del giovane. E quindi, di fatto, ne ha stabilito l’imputabilità. Il 25enne fu arrestato dopo aver picchiato e (ucciso, si scoprì dopo poche ore) Piero Orsini, il neurologo 74enne che quel 9 gennaio aveva incrociato per caso in strada. Il 25enne era fuggito dallo studio psichiatrico dove lo aveva accompagnato il padre. Si trova ancora nel reparto psichiatrico dell’ospedale fiorentino Santa Maria Nuova in attesa di essere trasferito in una Rems. Ed è proprio qui che il 23 febbraio scorso erano cominciate le operazioni peritali. Lo studente quel giorno era scappato dalla sala di attesa dello studio di un professionista pisano al quale la famiglia si era rivolta perché nei giorni precedenti aveva aggredito un familiare con un coltello. Un episodio per il quale intervennero i carabinieri chiamati dagli stessi parenti. Si sta ora cercando di capire che cosa successe in quell’occasione. Si sarebbero dovute prendere misure? L’uomo ha ricevuto le cure adeguate? I due procedimenti, come da richiesta degli avvocati della difesa, Michele Passione e Massimiliano Palena, sono stati riuniti.

Segue il caso il sostituto procuratore Giovanni Porpora. La famiglia Orsini, che per la festa della polizia ha presenziato alla cerimonia, durante la quale il questore ha premiato il 36enne che cercò di salvare proprio il medico scendendo in strada e frapponendosi tra i due e restando gravemente ferito, si sono affidati all’avvocato pisano Federica Ciardelli.

An. Cas.