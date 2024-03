Sotto la lente i singoli episodi. Indagini verso la fine

Gli accertamenti si stanno concludendo e nei prossimi giorni, probabilmente già la settimana nuova, ci saranno i primi risultati della procura che continua a lavorare in silenzio. Carica della polizia del 23 febbraio, si sta finendo la parte residua delle indagini. Diverso materiale è già stato consegnato all’autorità giudiziaria. Ci si sta concentrando sui singoli episodi, attribuendo un’identità non solo agli agenti che hanno partecipato alla carica, ma anche ai manifestanti accertando poi i giorni di prognosi e quindi il referto ricevuto. Tanti i punti da verificare: la legittimità, la linea di comando, le condotte dei partecipanti al corteo, l’uso della forza: è stato legittimo? C’è stato un eccesso colposo? E poi ci sarà da formulare le ipotesi di reato. Inoltre, per i minorenni, se fossero ipotezzati reati, si dovrebbero stralciare le posizioni. A quel punto, titolare diventerebbe la Procura per i minori presso il Tribunale dedicato a Firenze.

Già la prossima settimana si potrebbero avere le prime persone iscritte nel registro degli indagati. Anche se il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato già la scorsa settimana quattro denunce in arrivo proprio tra i manifestanti. Sono circa 20 i minuti di video che si stanno approfondendo: 15 prima dei manganelli e altri 5 durante. In realtà il materiale della Scientifica e della Digos è tanto ma i momenti clou sono riconducibili, appunto, a pochi attimi.

Gli agenti presenti quella mattina si sono tutti auto identificati nelle immagini. Gli studenti rimasti feriti (con prognosi che vanno da pochi giorni a 30 per chi ha avuto fratture) si stanno invece organizzando con le famiglie per presentare un’azione legale comune.

Antonia Casini