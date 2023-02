Sostenuto da tanti sindaci ma naufragato Bonaccini non sfonda neppure in "casa"

di Gabriele Masiero

L’analisi del voto nei gazebo nei diversi comuni della provincia pisana restituisce sostanzialmente una fotografia omogenea sul territorio con Elly Schlein che primeggia sostanzialmente ovunque salvo rare eccezioni, nonostante la maggioranza dei sindaci avessero scelto di sostenere la mozione Bonaccini. Il governatore emiliano, infatti, vince a Ponsacco, comune della sindaca Francesca Brogi, capolista del listino provinciale, dove vince il ballottaggio con quasi il 53% dei voti. Una vittoria di Pirro, certo, ma che almeno non rappresenta uno smacco per la prima cittadina. E’ andata decisamente peggio al sindaco di San Giuliano terme, Sergio Di Maio: nella cittadina termale Bonaccini non va, infatti, oltre il 31,3% e a Vecchiano, comune del sindaco e presidente provinciale Massimiliano Angori che l’ha sostenuto, la spunta per una manciata di voti conquistando il 51,28%. Il governatore vince anche a Peccioli e Lajatico, dove era sostenuto dai sindaci Renzo Macelloni e Alessio Barbafieri. Missione compiuta anche San Miniato dove Simone Giglioli porta a casa per il suo candidato il 55,6%, e a Vicopisano dove Matteo Ferrucci garantisce il 70,3% a Bonaccini. Successo anche a Santa Croce sull’ Arno (58,13%).

Altrove però è un naufragio. A Pisa Elly Schlein vince in tutti i seggi e sfiora il il 70% dei consensi con il picco dell’81% nelle urne di Putignano e di quasi l’80% al circolo Arci La Pagoda. Vola anche alla Leopolda (77,46%), a Marina di Pisa (74%) e nei gazebo di Logge di Banchi e via Bettelli (rispettivamente 73,23 e 72%). Bonaccini in città non va oltre il 46,77% (al Cavallino Rosso) e si ferma al 43,28% a Pisanova dove è segretario il suo coordinatore provinciale Mario Iannella. Schlein fa il pieno di voti anche a Cascina, dove prende quasi il 73% (qui era sostenuta anche dal sindaco Michelangelo Betti e cascinese è il suo coordinatore provinciale, Giovanni Russo), si attesta poco sotto il 70% a Pontedera (con l’appoggio del sindaco Matteo Franconi) e raggiunge il 75% a Castelfranco, patria del lettianissimo sindaco Gabriele Toti. A Volterra, dove la sosteneva il sindaco Giacomo Santi, raggiunge il 60%. Boom di consensi per l’ex vicepresidente emiliana a Calci (76,14%) e a Montopoli Valdarno (72,3%, dove la vicesindaca è Linda Vannni vicesegretaria provinciale dem ed esponente della sinistra del partito).

Numeri a parte emerge con chiarezza però che il peso dei sindaci non ha aiutato quasi per niente la campagna di Bonaccini nei gazebo, dove il voto ha letteralmente ribaltato il primo turno nei circoli quando la corsa a quattro (erano in lizza anche Cuperlo e De Micheli) si era concluso con un testa a testa tra i due principali candidati con la Schlein avanti di appena sei voti. Un risultato che aveva convinto i bonacciniani a potersela giocare con più di qualche speranza nei gazebo. Lo spoglio però ha raccontato tutta un’altra storia e dimostrato che il 62,2% dei quasi 12 mila votanti ha deciso di uscire dallo schema preconfezionato dalla lunga dinamica congressuale. Certo, ci sarà da capire quanti di questi elettori sono davvero riconducibili a un elettorato dem, ma questa è un’altra storia. Il tempo delle analisi è appena cominciato.