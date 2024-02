Sostenibile, vivibile, inclusivo e partecipato. Parola chiave ‘smart’

La trasformazione dell’area ex Santa Chiara si fonderà sostanzialmente su sei punti qualificanti del progetto: Smart people, smart governance, smart economy, smart living, smart mobility e smart environment (ovvero, sviluppo sostenibile). Nel primo caso nel nuovo quartiere i suoi residenti devono essere coinvolti e resi partecipi della vita del quartiere e della città promuovendo l’uguaglianza sociale, i valori culturali del luogo, implementando programmi per favorire la socializzazione, l’unione e la collaborazione tra gli abitanti del quartiere. Sarà importante anche adottare soluzioni (smart governance) che diano centralità al capitale umano, alle risorse ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità. L’economia del quartiere deve essere pensata (smart economy) per aumentare la produttività e l’occupazione all’interno della città anche attraverso l’innovazione tecnologica, progettando proposte basate su partecipazione, collaborazione, ricerca, innovazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio e della cultura del luogo, ma anche per garantire (smart living). che il livello di comfort e benessere entro il quartiere, sia nelle aree esterne che dentro gli edifici sia integrale e valorizzi aspetti come la salute, l’educazione, la sicurezza, la cultura. Infine, mobilità e sviluppo sostenibile vanno a braccetto: la prima sarà incentrata sulla realizzazione di un quartiere sostanzialmente senz’auto progettando soluzioni di mobilità intelligente (elettrica, sharing) e un’accessibilità veicolare limitata esclusivamente a taxi, mezzi di emergenza, sicurezza, fornitori, manutentori, portatori di handicap, mentre l’impatto ambientale dovrà essere il più basso possibile in modo, conclude il progetto, "da rappresentare un modello unico di efficienza energetica adottando soluzioni specifiche affinché presso il sito il consumo di energia sia nullo o il quartiere sia in grado di produrre più energia di quella che consuma".

