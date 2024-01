Sostegno anziani Fino a 2.400 euro l’anno

Fino alle 12 del 18 gennaio è possibile presentare domanda per i contributi 2023 del bonus anziani, finalizzato a favorire un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane in condizione di vulnerabilità, garantire loro la permanenza nel proprio domicilio mantenendo buone condizioni di vita. Il contributo è pensato per gli over 65 non autosufficienti residenti presso la propria abitazione nel Comune di Pisa. I contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse che ammontano a 410mila euro. Il valore del contributo sarà determinato sulla base del numero delle istanze ammesse, ma non supererà i 2.400 euro annui. È requisito soggettivo tassativo e imprescindibile che la persona anziana non autosufficiente sia: in vita sia nel momento della presentazione dell’istanza che dell’assegnazione del contributo; residente nel Comune di Pisa; non ricoverato in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Possono presentare domanda le persone: di età uguale o superiore 65 anni; con reddito ISEE dell’anno corrente uguale o inferiore a 25mila euro annui; residenti nel Comune presso la propria abitazione, alla data di presentazione della domanda; disabili in condizione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) e/o con un’invalidità riconosciuta al 100%.