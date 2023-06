Sostegni alle imprese Ecco i bandi

Settecentomila euro per i lavoratori del settore turismo

e 300mila euro per le imprese. E’ l’importo che per il 2023 l’ente bilaterale del turismo toscano ha stanziato per sostenere gli operatori del settore.

"Si tratta – spiega Lucia Bonanni (foto) coordinatrice pisana dell’ente – di un pacchetto di 14 misure per i lavoratori: dalla retta dell’asilo ai libri di scuola, dalle famiglie con figli ai lavoratori in aspettativa". Quattordici le azioni previste per lavoratori di alberghi, imprese ricettive in genere, ristoranti, bar, campeggi, agenzie di viaggio e quattro invece quelle studiate per le aziende. Si va da un contributo massimo di 800 euro ad azienda per sostegno a costi derivanti da spese di consulenza, predisposizione, elaborazione, adeguamento, aggiornamento della documentazione obbligatoria igienico sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro; per l’acquisto di attrezzature e misure per la sicurezza aziendale; spese assicurative; progettualità, consulenza, assistenza alla predisposizione di richieste di incentivibandifinanziamenti per lo sviluppo e miglioramento aziendale: le richieste di contributo sono raccolte dalle federazioni di categoria socie dell’Ebtt (Faita Federcamping, Federalberghi, Fiavet, Fipe e ResCasa). Il bando di sostegno a reddito è attivo da oggi. Un’azione importante che può dare una mano a molte realtà locali che operano nel settore del turismo.