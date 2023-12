Sos sangue. Appello dei medici

Da oggi e fino a sabato sarà possibile raccogliere le donazioni di sangueì sia di mattina sia di pomeriggio, per rispondere alle esigenze orarie dei donatori e garantire al contempo una congrua scorta di sacche di sangue ed emocomponenti in queste settimane di vacanze. Oggi il testimonial sarà la cagnolina Lux, domani invece sarà babbo Natale a raggiungere il centro trasfusionale. Mentre sabato Babbo Homer assicurando un sacco di risate con scherzi e gadget. L’anno si conclude con risultati molto incoraggianti in termini di donazioni in Aoup: al 30 novembre scorso sono state +7% rispetto al 2022, ma si sta per aprire un momento molto critico.