Sos Rocca della Verruca: "Coinvolgere i residenti"

"Serve un pieno coinvolgimento dei residenti nei processi relativi alla gestione della Rocca della Verruca". È questa la richiesta del comitato Vivere la Verruca emersa durante l’incontro di mercoledì nela Sala Consiliare di Calci dal titolo "I sentieri e i luoghi simbolo del Monte Pisano: situazione attuale e scenari futuri". La tavola rotonda, che ha visto presenti esperti del Club Alpino Italiano sezione di Pisa e rappresentanti della Pro loco Ripafratta Salviamo la Rocca, ha affrontato il rapporto fra proprietà privata e uso pubblico del patrimonio. I casi studio presi in analisi riguardavano la rete sentieristica del Monte Pisano e il processo di acquisizione pubblica e di rilancio della Rocca di Ripafratta operato dal gruppo di Salviamo la Rocca. Fra gli aspetti emersi quello della natura pubblica della rete sentieristica, alla luce della normativa nazionale e regionale, e del concetto di autoresponsabilità degli escursionisti nel quadro del recentemente approvato "Ddl Montagna".

"Abbiamo la necessità - l’intervento dei rappresentanti di ‘Salviamo la Rocca’ - del pieno coinvolgimento delle comunità dei residenti nella salvaguardia e nella presa in carico del territorio e dei beni culturali". In questo contesto arriva anche la richiesta del Comitato Vivere la Verruca: "Coinvolgere la comunità nei processi relativi alla futura gestione della Rocca della Verruca, recentemente chiusa dal proprietario della parte ricadente nel Comune di Vicopisano, le cui prospettive di riapertura al pubblico restano incerte". All’incontro era presente anche la Compagnia di Calci, che da 20 anni si occupa gratuitamente della pulizia della Rocca dalla vegetazione infestante e che dal 2009 ha in comodato d’uso la parte calcesana. La Compagnia "ha esortato le due proprietà, le due amministrazioni di Calci e di Vicopisano e le associazioni a collaborare per il bene della Verruca". Tra gli interventi anche quello delle amministrazioni di Calci, nella persona del sindaco Massimiliano Ghimenti, e Vicopisano, con la vicesindaca Fabiola Franchi, che hanno confermato "l’impegno nella direzione delle richieste espresse dal Comitato e dalla platea".