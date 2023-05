Sorpreso nel giardino di una casa Denunciato giovane magrebino

Intervento nel tardo pomeriggio di lunedì di due pattuglie della Squadra Volanti della Questura in via Calcesana per la segnalazione di un intruso che era stato sorpreso all’interno del giardino di una privata abitazione. L’uomo, accortosi della presenza del proprietario, si era dato alla fuga in direzione dei campi adiacenti, inseguito dal padrone di casa e da altri residenti che sono riusciti a bloccarlo fino all’arrivo della Polizia.

L’uomo è stato preso in consegna dagli agenti e identificato per un magrebino 31enne con precedenti di polizia. Perquisito, non è stato trovato in possesso di arnesi da scasso. Dal sopralluogo effettuato all’immobile non sono stati rilevati segni di effrazione e il magrebino è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di violazione di domicilio.