Sorpresi con droga e soldi. Un arresto e una denuncia

Spacciatori incagliati nelle rete dei controlli. I poliziotti, durante un pattugliamento, hanno attenzionato un maghrebino in atteggiamento guardingo tipico dei pusher, tanto che hanno deciso di fermarlo per un controllo approfondito precludendogli, con due autovetture di servizio, tutte le vie di fuga sotto i portici di viale Gramsci. All’ esito della perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di ben 25 dosi di cocaina (per un peso complessivo di quasi 22 grammi) e di una dose di hashish, nonché della somma in banconote di piccolo taglio (ritenuti chiaro provento di spaccio) di 225 euro. Droga soldi e cellulare utilizzato per i contatti con gli acquirenti dello stupefacente sono stati sequestrati e, dopo un passaggio in via Mario Lalli per la redazione degli atti di polizia giudiziaria, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato nel don Bosco, in attesa del processo con rito direttissimo.

Un cittadino marocchino è stato sottoposto, invece, a controllo mentre percorreva la via Aurelia dopo l’ uscita di Pisa nord della A12, in direzione della Costanza. Anch’egli sottoposto a perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina, mezzo grammo di metanfetamina e 2 grammi di hashish. Accompagnato in Questura, la droga gli è stata sequestrata ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre sono satte Avviate nei suoi confronti, trattandosi di soggetto clandestino sul territorio nazionale, le procedure di espulsione da parte dell’ ufficio immigrazione della Questura.

C. B.