Sopralluogo alle scuole Ciari: "Tutti i termosifoni funzionano"

"Siamo andati a fare un sopralluogo alle scuole Ciari questa mattina: i termosifoni erano perfettamente funzionanti, prova ne sia che alcune finestre erano state lasciate aperte per cambiare l’aria nelle aule". Il Comune di Cascina replica alla lettera inviata dai genitori della quinta A alla stampa, nella quale venivano chiesti interventi risolutori e investimenti sul plesso. "La direzione scolastica ha seguito l’iter segnalando al gestore (Engie) i problemi alla caldaia lunedì 4 dicembre: i tecnici hanno provato a farla ripartire, risolvendo poi definitivamente il problema mercoledì 6 all’ora di pranzo. E questa mattina, prima dell’apertura della scuola, erano nuovamente a controllare che tutto funzionasse. Di fatto, dunque, la lettera è uscita sui media quando il problema era già stato risolto". Gli alunni e le alunne della classe quinta A fanno lezione negli spazi dell’ex mensa, trasformata in aula come imposto dalle misure anti Covid. "C’è quindi una caldaia diversa da quella delle altre aule proprio perché doveva servire i locali della cucina e anche gli spazi sono ben diversi da quelli di un’aula standard", chiarisce l’amministrazione, che promette interventi di rilievo sulla scuola. "A breve partiranno i lavori della nuova mensa, con fondi già stanziati (718.000 euro) grazie a un finanziamento Pnrr che abbiamo intercettato. Una volta costruita la nuova mensa, quella attuale verrà adeguata e divisa in tre locali per avere aule delle dimensioni giuste, con un investimento di risorse comunali pari a 200.000 euro". Un problematica, quella lamentata dai genitori, che non riguarderebbe solo il riscaldamento degli spazi, ma anche la luce elettrica della nuova aula: "In questi giorni la rete elettrica ha avuto diverse difficoltà, che hanno interessato vari punti del nostro territorio e anche aree di Comuni vicini. L’assenza di elettricità e gli sbalzi di corrente – conclude l’amministrazione comunale – hanno avuto effetti anche sugli impianti di riscaldamento. Le scuole, attraverso il gestore del servizio, e l’amministrazione comunale hanno gestito questo periodo complesso per limitare i disagi".