"Sono venuto qui ad ascoltare non a raccontare promesse vuote"

di Gabriele Masiero

Pisa

"La campagna di ascolto proseguirà anche dopo le elezioni perché è la nostra cifra politica. Qui abbiamo raccolto, direttamente dai cittadini, i punti di forza del passato e i punti di debolezza del presente". Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra, ieri ha incontrato decine residenti durante la sua camminata tra Riglione e Putignano e si è soffermato sulle istanze ricevute: "A cominciare da un maggiore decoro per i sottopassi di Putignano, diviso in due dalla ferrovia, che si sono trasformati anche in luoghi insicuri. Ho ascoltato e fatto tesoro di quanto mi è stato detto dai cittadini e noi lavoreremo per rilanciare quei punti di forza del passato che oggi invece sono anelli deboli. Noi vogliamo realizzare case di quartiere, per dare finalmente voce alle periferie che non trovano luoghi di ascolto". Ma è il tema dell’ascolto che sta molto caro al candidato sindaco. Ne ha fatto una cifra politica del suo impegno. "La mia candidatura ha senso solo andiamo in questa direzione - ha detto Martinelli al termine della passeggiata - che è quella di ascoltare e poi di provare a offrire soluzioni. Non di venire a raccontare promesse vuote. Ed è lo spirito con il quale avevo anche lanciato l’appello a un impegno comune di tutti i candidati contro lo spettro dell’astensionismo. Prendo atto che si preferisce muoversi all’interno dei propri steccati e invece i politici dovrebbero essere i primi a preoccuparsi di quanto la gente si tiene lontana dalle urne. Ma forse preferiscono che vadano a votare in pochi nella speranza di aumentare le loro possibilità di successo".

Il tema della partecipazione suggerisce una riflessione anche sul rischio di scomparsa definitiva per il circolo Acli di Marina di Pisa, la cui vicenda è stata recentemente raccontata da La Nazione e che risale a quando Martinelli era alla guida dell’associazione: "Sposo in pieno le parole del presidente Valente e confermo che la partita non è chiusa. Quello è un luogo di socialità che deve essere preservato. Da candidato sindaco auspico che anche il Comune prenda posizione e cerchi soluzioni".

Il colloquio con Martinelli è l’occasione però anche per parlare dell’attualità politica: aeroporto e alleanze. "Sul ‘Galilei’ - ha osservato - ribadisco che Pisa è e deve restare l’aeroporto principale della Toscana e gli investimenti annunciati, anche per potenziare i collegamenti ferroviari, devono essere realizzati subito. Anche la Regione deve sostenere questa posizione, perché ne trarrà vantaggio tutta la Toscana costiera". Più sfumata la risposta rispetto al rapporto con il M5S: "Tocca a loro fare una scelta. Noi restiamo aperti ad accogliere chiunque condivida il nostro programma. Non do ultimatum e continuerò a fare la mia strada. Vale per il partito di Conte e per tutti gli altri. Il senso stesso della mia candidatura è questo: aprirsi oltre gli steccati ed è per questo che quando presenteremo dalla fine di marzo il nostro programma lo faremo con eventi in cui i cittadini potranno sperimentare direttamente la città che vogliamo".