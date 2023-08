Sono 905 in tutta la provincia Da gennaio in 254 sono ripartiti

Sono 905 i imigranti a Pisa e provincia. Sono distribuiti in 59 centri di accoglienza e 23 comuni. Da giugno si sono registrati gli arrivi più significativi (375) che aumentano, ovviamente, con la bella stagione. Dall’inizio dell’anno, però, 254 persone hanno lasciato il territorio per dirigersi altrove. Si tratta principalmente di uomini adulti. Settanta le persone che stanno arrivando nelle ore in cui scriviamo, ma di questi soltanto 8 resteranno qui, gli altri ripartiranno subito.

Il punto. Mentre il maltempo ha fermato gli sbarchi a Lampedusa, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti per alleggerire la pressione sull’hotspot di contrada Imbriacola. Nel centro, dopo la raffica di approdi dei giorni scorsi con i militari della guardia costiera e della guardia di finanza al lavoro, ci sono al momento 3.593 ospiti.

Ieri in 210 hanno lasciato la struttura a bordo di tre voli militari diretti a Palermo, Venezia e Pisa. A causa delle cattive condizioni del mare, infatti, non sono stati previsti trasferimenti con la nave di linea. L’hotspot di Lampedusa non riesce a svuotarsi. Il flusso di migranti in questi giorni è costante e il centro di prima accoglienza è arrivato a raggiungere nell’arco dell’ultima giornata il picco di oltre 4.300 ospiti nella struttura nonostante i continui trasferimenti.